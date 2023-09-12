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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 وفاة و5530 جريحًا

السلطات تواصل جهود إنقاذ وإجلاء الجرحى وفتح الطرق المتضررة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 وفاة و5530 جريحًا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بلغت 2901 شخصًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصًا.

وذكرت "الداخلية" المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وبحسب صحيفة "هسبريس"، تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

يشار إلى أنه في الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

زلزال المغرب
وزارة الداخلية المغربية

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