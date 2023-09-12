ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 وفاة و5530 جريحًا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بلغت 2901 شخصًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصًا.