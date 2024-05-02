بكين تتّهم أمريكا بأنها "أكبر تهديد لأمن الفضاء وتسعى إلى عسكرته"

وقد استخدمت روسيا حقّ النقض "الفيتو"، نهاية أبريل الماضي، ضد مشروع قرار بين الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء. وجاء ذلك بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلًا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.