استشهاد 39 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 39 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار توغل الدبابات الإسرائيلية في الأحياء الشمالية والشرقية من مدينة غزة، وتفجير روبوتات مفخخة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
في السياق، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه المناطق الشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، وأجزاء واسعة من مدينة خان يونس جنوب القطاع.
من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثلاثة فلسطينيين نتيجة الجوع، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 428 بينهم 146 طفلًا.