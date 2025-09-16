استشهاد 39 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 39 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار توغل الدبابات الإسرائيلية في الأحياء الشمالية والشرقية من مدينة غزة، وتفجير روبوتات مفخخة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.