"الطاقة الذرية" تحذر من اقتراب إيران من صنع سلاح نووي

حذّر المدير العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من اقتراب إيران من مستوى تخصيب يورانيوم يسمح بصناعة سلاح نووي، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الثلاثاء).
وقال "جروسي" في مقابلة مع "سي إن إن": "إن وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في البرنامج النووي الإيراني، ويجب إعادة القدرات التفتيشية على البرنامج".
وذكر أن "الوكالة ليس لديها معلومات تثبت سعي إيران إلى بناء قنبلة ذرية، لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشير إلى تحركها في هذا الاتجاه".
وأضاف أن إيران تتجه نحو التخصيب بنسبة 60 في المئة، وهذا المستوى قريب جداً من مستوى تخصيب 90 في المئة الذي يُمكنّها من صنع سلاح نووي.
وطالب المدير العام للوكالة إيران بالسماح للمفتشين بالوصول إلى منشآتها النووية.