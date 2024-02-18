شركة بريطانية للأمن البحري: هجوم جديد على سفينة شحن في مضيق باب المندب

وذكر بيان للحكومة البريطانية أن الجانبين أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن سوناك أطلع المسؤولة الأوروبية على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك الأردن الملك عبد الله الثاني حول الأوضاع في غزة، نقلاً عن وكالة أنباء "العالم العربي".