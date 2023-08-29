بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط "بريكست" الحدودية على الأغذية إلى العام 2024

وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهرًا ابتداءً من 31 أكتوبر هذا العام، وفقًا لسكاي نيوز عربية.