روسيا: سنقرّر في نوفمبر زيادة الخفض التطوعي لإنتاج النفط أو رفعه

وأقرّت روسيا خفضَيْن منفصلَيْن لإمدادات النفط، حيث قررت في أبريل خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024، بينما قالت في أغسطس إنها ستخفّض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.