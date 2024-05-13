السفير حسام زكي: اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالبحرين، اعتمد عددًا من الاستراتيجيات المهمة التي من شأنها دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وقال الأمين العام المساعد في تصريح له اليوم: "إنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020- 2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023- 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني؛ فضلًا عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية".
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من البنود والموضوعات الهامة منها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للإسهام في تمويل وتنفيذ الخطة.
كما ناقش المجلس التقدم المُحرَز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي؛ داعيًا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.
وبيّن السفير "زكي" أن المجلس رحّب في اجتماعه التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية الـ(33) التي ستُعقد يوم الخميس بالمنامة، بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبراني.