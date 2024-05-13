السفير حسام زكي: اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية

وبيّن السفير "زكي" أن المجلس رحّب في اجتماعه التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية الـ(33) التي ستُعقد يوم الخميس بالمنامة، بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبراني.