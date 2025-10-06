إسرائيل ترحّل 171 ناشطًا من أسطول الصمود بينهم "تونبرغ".. وتُبقي 138 رهن الاحتجاز

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، ترحيل 171 ناشطًا إضافيًا من أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة ويحمل مساعدات إنسانية، من بينهم الناشطة السويدية المعروفة غريتا تونبرغ.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس" إن المرحّلين غادروا إلى اليونان وسلوفاكيا، ويحملون جنسيات دول متعددة بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة.
وجاء إعلان الترحيل بعد تداول صور لتونبرغ وهي ترتدي زي المعتقلين داخل إسرائيل، إلى جانب امرأتين، دون أن تحدد الوزارة موقع المطار الذي التُقطت فيه الصور.
وأكدت الوزارة أن 138 ناشطًا من الأسطول ما زالوا قيد الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية.
وكان أسطول الصمود قد أبحر الشهر الماضي نحو قطاع غزة، بمشاركة ناشطين دوليين على متن أكثر من 40 سفينة ومركبًا، محمّلة بمساعدات إنسانية، في ظل تدهور الأوضاع في القطاع نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين.
وبحسب الخارجية اليونانية، فقد وصل 161 من الناشطين المرحّلين إلى مطار أثينا الدولي، فيما استقبلت إسطنبول 137 ناشطًا من 13 دولة، من بينهم 36 تركيًا، حيث تحدّث بعضهم عن تعرضهم لسوء معاملة.
كما وصلت مجموعة من 21 إسبانيًا، الأحد، إلى مدريد، واتهم بعضهم السلطات الإسرائيلية بممارسة الإيذاء الجسدي والنفسي.
من جهتها، نفت الخارجية الإسرائيلية تلك الاتهامات، مؤكدة أن جميع الحقوق القانونية للمشاركين "تم احترامها بالكامل"، ووصفت شهاداتهم بأنها "حملة أخبار مضللة مخطط لها"، على حد زعمها.