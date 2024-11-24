صفقة رهائن غزة تقترب.. حماس ترضخ للضغوط وتتنازل عن شروطها السابقة

كشف مسؤولٌ أمني إسرائيلي بارز أنّ صفقة تبادل الرهائن مع حماس أصبحت أقرب من أي وقت مضى نتيجة للضغوط العسكرية المكثّفة على الحركة؛ ما أجبرها على التنازل عن مطالب رئيسية، بما في ذلك شرط وقف الحرب بالكامل.