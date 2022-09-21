روسيا.. إعلان "بوتين" عن تعبئة جزئية للجيش يهوي بسعر "الروبل"

سجل الروبل الروسي تراجعًا بنسبة 1% إلى 61.2 مقابل الدولار، الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش في خطابٍ بثه التلفزيون الرسمي فيما اعتُبِر تصعيدًا كبيرًا في الصراع مع أوكرانيا والدعم الغربي لها.
وقال بوتين إنه وقّع مرسومًا بشأن التعبئة الجزئية يسري اعتبارًا من اليوم؛ مضيفًا أنه يدافع عن الأراضي الروسية، وأن الغرب يريد تدمير البلاد؛ منذرًا بأنه إذا استمر الغرب فيما وصفه "بالابتزاز النووي"؛ فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.
وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية": "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعًا".
وقال بوتين في خطابه: إن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددًا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا، وأمر بزيادة التمويل لتعزيز إنتاج البلاد من الأسلحة.