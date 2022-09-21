روسيا.. إعلان "بوتين" عن تعبئة جزئية للجيش يهوي بسعر "الروبل"

سجل الروبل الروسي تراجعًا بنسبة 1% إلى 61.2 مقابل الدولار، الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش في خطابٍ بثه التلفزيون الرسمي فيما اعتُبِر تصعيدًا كبيرًا في الصراع مع أوكرانيا والدعم الغربي لها.