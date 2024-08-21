"ترامب": سأوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أن أتسلَّم مهامي الرئاسية

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه سيوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتسلَّم مهامه الرئاسية.
وفي التفاصيل، أضاف ترامب في كلمة خلال تجمُّع لمؤيديه: "سأوقف تلك الحرب بسرعة قبل أن أدخل مكتب الرئاسة"، زاعمًا أن "هذه الحرب ما كانت لتقع لو كنتُ أنا رئيسًا".
وتابع بأن منافسته كاميلا هاريس "أوصلتنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتعهّد ترامب في مناسبات عديدة بأنه سيُنهي في حال انتخابه نزاع أوكرانيا بشكل فوري، وقبل تنصيبه رسميًّا وتسلُّمه مقاليد السلطة.
وينتقد ترامب باستمرار سياسة بايدن، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا.