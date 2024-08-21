"ترامب": سأوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أن أتسلَّم مهامي الرئاسية

وفي التفاصيل، أضاف ترامب في كلمة خلال تجمُّع لمؤيديه: "سأوقف تلك الحرب بسرعة قبل أن أدخل مكتب الرئاسة"، زاعمًا أن "هذه الحرب ما كانت لتقع لو كنتُ أنا رئيسًا".