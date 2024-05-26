رغم معارضتها له في العلن.. أمريكا تلتزم الصمتَ عن هجوم إسرائيل على رفح

وفي حين استمرّت الإدارة الأمريكية في وصف الهجوم على رفح بأنه "محدود"، إلا أنها عكست المخاوف المتزايدة. وقال "ديفيد ساترفيلد"، الذي شغل منصب المبعوث المعني بالشواغل الإنسانية في الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، ولا يزال مستشارًا في وزارة الخارجية: "كان لدينا شقّان للقلق بشأن عملية رفح؛ الشق الأول يتعلّق بالعواقب الناجمة عن تشريد ما يصل إلى 1.5 مليون شخص كانوا قد ازدحموا في رفح ومحيطها، والشقّ الثاني من القلق كان أن يؤدي العمل العسكري المحدود أو غير المحدود، إلى رؤية الإجلاء الجماعي للغزيين، وكل ذلك سيتعارض مع القدرة اللوجستية والجسدية على نقل المساعدات، وتحقّقت جميع هذه المخاوف التي كنا قد أطلعنا عليها حكومة إسرائيل على أعلى مستويات الدولة، بشكل مؤسف".