مسؤولون: الجيش الأمريكي أعدَّ قائمةَ أهداف لضرب الحوثيين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، اليوم "الخميس"؛ أن "الجيش الأمريكي أعدّ خيارات لضرب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء رئيسيون تحذيرًا أخيرًا لحثّها على وقف هجماتها على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر".