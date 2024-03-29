سوريا تتهم إسرائيل بشن غارات على حلب أسفرت عن سقوط عشرات القتلى

اتهمت سوريا إسرائيل بشن غارات على مدينة حلب، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة كثيرين آخرين، مع تقارير عن مقتل أعضاء في "حزب الله" اللبناني.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن عدداً من المدنيين والعسكريين قُتلوا في ريف حلب.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، استهدف هجوم إسرائيلي منطقة قريبة من مستودعات الصواريخ التابعة لحزب الله؛ ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن "42 قتيلاً".
وأوضح المرصد في بيان، أن القتلى "من بينهم 36 من قوات النظام السوري و6 من حزب الله اللبناني"، وذلك من جرّاء "الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ لحزب الله، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة".
وقال الجيش الإسرائيلي، لـ "بي بي سي"، إنه لن يعلّق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية.
وأكّد المرصد السوري، لوكالة فرانس برس، أن "هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى" في غارة إسرائيلية في سوريا، منذ أن كثّفت إسرائيل استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية، بعد اندلاع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.