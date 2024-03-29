سوريا تتهم إسرائيل بشن غارات على حلب أسفرت عن سقوط عشرات القتلى

وأكّد المرصد السوري، لوكالة فرانس برس، أن "هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى" في غارة إسرائيلية في سوريا، منذ أن كثّفت إسرائيل استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية، بعد اندلاع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.