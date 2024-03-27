"بن غفير" يهاجم "بايدن": يفضّل "السنوار" على "نتنياهو"

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة؛ مما أثار امتعاضًا واسعًا في إسرائيل، التي ردت على الخطوة الأمريكية بإلغاء زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع لمسؤولين إسرائيليين وكبار مستشاري نتنياهو إلى واشنطن.