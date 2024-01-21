بعد استهدافها فلسطينيًّا يحمل الجنسية الأمريكية.. واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "حجازي أصيب برصاصة في رأسه، ووُصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن وفاته".