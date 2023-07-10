مسلح يقتل "رزيتسكي" القائد العسكري المسؤول عن التعبئة في جنوب روسيا

وتفصيلاً، ذكرت الوكالة أن قضية جنائية فُتحت في مقتل رزيتسكي، الذي تولى أيضًا قيادة غواصة كراسنودار التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، والتي تحمل اسم المدينة نفسها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان هو القائد الحالي للغواصة أم لا.