أردوغان: نتمنى للرياضة التركية أن تُذكر بالإنجازات لا بالسجالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، عن تمنيه أن "تُذكر الرياضة التركية؛ لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز "نجيب فاضل" الثقافية لعام 2023، بمركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول.
ووفق "الأناضول"، جاء ذلك في معرض تعليق أردوغان على تأجيل مباراة كأس السوبر التركي في السعودية الجمعة الماضية.
وأشار إلى أن "تحويل الرياضة إلى أداة للمنافسة السياسية اليومية، مهما كان السبب؛ أمر خاطئ ولا يعود بالفائدة على الرياضة التركية".
ووصف أردوغان، تصريحات أحزاب المعارضة التركية في هذا الصدد منذ الليلة الماضية، بأنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال".
ودعا "جميع الأندية التركية إلى أن تتبنى بإخلاص روح اللعب النظيف، التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة".