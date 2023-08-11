تمهيدًا للتدخل في النيجر.. تنظيم اجتماع لقادة جيوش "غرب أفريقيا"

وردًا على سؤال عن عدد القوات التي ستشارك بها كوت ديفوار، قال متحدث باسم الجيش إنها ستشارك بكتيبة قوامها 850 جنديًا. ولم تحدد الدول الأخرى بعد عدد القوات التي يمكن أن تشارك بها أو ما إذا كانت ستشارك.