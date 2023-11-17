تحذيرٌ أممي من أن سكان قطاع غزة يواجهون "احتمالاً مباشراً للموت جوعاً"

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان “مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعًا”.