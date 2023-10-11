الأزهر: منع إسرائيل المساعدات عن غزة وقطع الكهرباء واستهداف المدنيين جرائم حرب

وقال الأزهر في بيان: "إن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل غير الإنساني، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطع الكهرباء والمياه ومنع وصول إمدادات الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، خاصة المستشفيات والمراكز الصحية، كل ذلك هو إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان".