إسرائيل ترفض وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير الأسرى مع حماس

أكدت إسرائيل مجددًا، اليوم الأربعاء، رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير الأسرى مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت للحركة الفلسطينية مقترح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.