إسرائيل ترفض وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير الأسرى مع حماس

أكدت إسرائيل مجددًا، اليوم الأربعاء، رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير الأسرى مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت للحركة الفلسطينية مقترح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.
وفي التفاصيل، تعثرت الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر في القطاع لأن هدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس كقوة حاكمة وعسكرية، كما لم تبدِ حماس أي علامة على أنها ستتنازل وتريد وقف الهجوم الإسرائيلي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بعدما صعد على طائرة لتفقد الجبهة في غزة: "أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار"، وفقًا للعربية نت.
من جهة أخرى، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان اليوم، إن الحركة ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.
في سياق متصل، قالت مصادر من حركة حماس لقناتي "العربية و"الحدث" إن "تصريحات إسرائيل متناقضة" بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن للحل في غزة".
وتابعت المصادر: "إسرائيل رفضت المقترح السابق الذي وافقنا عليه وهاجمت رفح"، مضيفةً: "نريد ضمانات من بايدن لموافقة إسرائيل على تنفيذ الخطة المقترحة".
وأكدت المصادر أن "الورقة التي أطلعنا عليها الوسطاء لا تتضمن الإيجابيات التي تحدث عنها بايدن"، موضحةً أن "الورقة لا تتضمن الأسس الصحيحة". واعتبرت أن "لا معنى لأي اتفاق لا ينص على وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل".
ونبهت المصادر من "مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل لاتفاق".