معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والروسية في باخموت

ورغم التشكيك بأهمية المدينة الاستراتيجية إلا أنّ هذه المعركة، وهي الأطول منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من عام، اكتسبت طابعًا رمزيًا بالنسبة لكييف وموسكو على حد سواء.