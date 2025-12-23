الأمم المتحدة تحذر من تطورات الصراع في السودان

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري من تطورات الصراع في السودان، داعيًا إلى التحرك السريع والمنسق للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث التدهور المتسارع للأوضاع، في ظل تصاعد القتال وما ترتب عليه من أضرار جسيمة بالمدنيين ونزوح واسع النطاق، بما في ذلك في إقليم كردفان.
وأكّد خياري، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة، يتابع مع الأطراف المعنية للوصول لحلول ملموسة لحماية المدنيين، بالتوازي مع دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، وإعداد وثيقة توافقية تجمع رؤى الفاعلين السياسيين، مشيرًا إلى وجود اجتماع تشاوري خامس متوقع في القاهرة مطلع 2026؛ لتنسيق مبادرات السلام.