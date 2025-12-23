الأمم المتحدة تحذر من تطورات الصراع في السودان

وأكّد خياري، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة، يتابع مع الأطراف المعنية للوصول لحلول ملموسة لحماية المدنيين، بالتوازي مع دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، وإعداد وثيقة توافقية تجمع رؤى الفاعلين السياسيين، مشيرًا إلى وجود اجتماع تشاوري خامس متوقع في القاهرة مطلع 2026؛ لتنسيق مبادرات السلام.