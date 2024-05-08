السلطة الفلسطينية والفصائل ترفض الوصاية على معبر رفح

أعلنت السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء) رفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح في جنوب قطاع غزة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ رفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح.
وشدد "الشيخ" عبر حسابه على منصة "إكس"، على رفض محاولات المسّ بالسيادة الفلسطينية على المعبر بالشراكة مع مصر.
في السياق نفسه، أوضحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية، التي تضم عددًا من الفصائل الفلسطينية ومنها حركة "حماس"، في بيان أنها "لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعتبر ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال".
ودعت اللجنة الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية- المصرية على معبر رفح.
وشددت اللجنة على أن إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيًا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد أشار إلى أن "إسرائيل" ستسلم شركة أمريكية إدارة معبر رفح، عقب احتلال "إسرائيل" له أمس.