السلطة الفلسطينية والفصائل ترفض الوصاية على معبر رفح

في السياق نفسه، أوضحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية، التي تضم عددًا من الفصائل الفلسطينية ومنها حركة "حماس"، في بيان أنها "لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعتبر ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال".