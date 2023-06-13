بعد جلسة محاكمته في الوثائق السرية.. السماح لترامب بمغادرة المحكمة "من دون شروط"

وكان ترامب "قيد الاعتقال" لبعض الوقت، حيث مثل أمام محكمة اتحادية في ميامي، الثلاثاء، بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.