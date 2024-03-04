"شكري": مفاوضات الهدنة بين إسرائيل و"حماس" لم تصل لنقطة اتفاق

أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، بأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" لم تصل إلى نقطة يمكن من خلالها أن نتحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبيّن "شكري" خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت، أن هناك اتصالات مكثفة مع الجانبين، دون الخوض في تفاصيل ما يجري بهدف وقف إطلاق النار.
وطالب بإسناد مهمة التحقق من المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة إلى أجهزة الأمم المتحدة، لأن هناك أهمية للخروج خارج القواعد وعمليات التحقق، التي تتم في المعبر الإسرائيلي بحيث يتم هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة.
ولفت "شكري" إلى أن هناك معبراً يعمل ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة نظراً للقواعد المفروضة من حيث التحقق من المساعدات، والإجراءات المطولة قد تكون عن عمد للحد من المساعدات لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع.
وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في غزة وتفاقمها وما تشهده من أضرار وصلت إلى أن هناك أطفالاً يموتون من الجوع بشمال غزة.
وحذر الوزير المصري من أن الاستمرار في الوضع الراهن في غزة قد يؤدي لاتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة به.