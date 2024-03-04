"شكري": مفاوضات الهدنة بين إسرائيل و"حماس" لم تصل لنقطة اتفاق

أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، بأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" لم تصل إلى نقطة يمكن من خلالها أن نتحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.