الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم

وأشار المتحدث إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.