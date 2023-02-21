روسيا.. توقعات بإعلان "بوتين" قرارًا هامًّا جدًّا يتطلب موافقة استثنائية للبرلمان

وتابع المحلل الروسي -وفق "روسيا اليوم"- أن بوتين عادة ما "يتجنب الإثارة" في مثل هذه الخطابات؛ إلا أن حقيقة اجتماع الجمعية الفيدرالية غدًا الأربعاء في اجتماع استثنائي، تشير إلى أن بوتين "قد يعلن اليوم عن بعض المبادرات التي قد تتطلب موافقة البرلمان".