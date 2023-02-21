روسيا.. توقعات بإعلان "بوتين" قرارًا هامًّا جدًّا يتطلب موافقة استثنائية للبرلمان

تَوقع محلل روسي أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، عن قرار هام جدًّا يتطلب موافقة استثنائية من الجمعية الفيدرالية.
وكتب المحلل السياسي ألكسندر نازارو في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "اليوم في الساعة 12.00 بتوقيت موسكو، سيُلقي بوتين رسالة أمام البرلمان الروسي".
وتابع المحلل الروسي -وفق "روسيا اليوم"- أن بوتين عادة ما "يتجنب الإثارة" في مثل هذه الخطابات؛ إلا أن حقيقة اجتماع الجمعية الفيدرالية غدًا الأربعاء في اجتماع استثنائي، تشير إلى أن بوتين "قد يعلن اليوم عن بعض المبادرات التي قد تتطلب موافقة البرلمان".
يشار إلى أن الرئيس الروسي اجتمع قبل أيام مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما الروسي.