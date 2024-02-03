الجيش الأمريكي: دمرنا 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

فمنذ نوفمبر الماضي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن قالوا إن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنًا مع قطاع غزة.