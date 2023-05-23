توتر عبر الحدود.. "احتكاك بحري" بين الكوريتين بالمياه الدولية

ولفت المصدر بحسب "روسيا اليوم" إلى أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الكوري الشمالي، أشاروا إلى سفينة الشحن التي يبلغ وزنها 30 ألف طن، وأرسلوا رسالة تُطالِبها بالتحرك لمسافة أبعد في أعالي البحار من خلال شبكة اتصالات بحرية دولية في 8 مايو.