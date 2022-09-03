تجدد الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية

واندلعت الاشتباكات، إلى جانب سيطرة فصيل كبير موال "للدبيبة" على مقر عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتالاً في العاصمة ومحيطها.