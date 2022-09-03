تجدد الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية

اشتبكت فصائل ليبية مسلحة في الضواحي الغربية لطرابلس اليوم (السبت)، فيما عززت القوات المتحالفة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة سيطرتها على العاصمة.
ووقعت الاشتباكات في منطقة ورشفانة غربي طرابلس، التي كانت مسرحًا لاشتباكات متكررة خلال أعمال عنف وفوضى امتدت على مدى 11 عامًا منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لعقود، وفقاً لـ"رويترز".
واندلعت الاشتباكات، إلى جانب سيطرة فصيل كبير موال "للدبيبة" على مقر عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتالاً في العاصمة ومحيطها.
وأدى القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى طرد عدة جماعات متحالفة مع منافس "الدبيبة" في منصب رئيس الوزراء - وهو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان في الشرق لرئاسة حكومة جديدة.