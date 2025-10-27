الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر ودارفور وعموم السودان

وأعرب فليتشر عن قلقه البالغ من تصاعد القتال في الفاشر وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف محاصرون تحت القصف ويعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية والأمن.