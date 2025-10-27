العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر ودارفور وعموم السودان

توم فليتشر طالب بالسماح بمرور المدنيين الآمن وتمكينهم من الحصول على المساعدات
توم فليتشر
توم فليتشر
تم النشر في

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وجميع أنحاء دارفور والسودان، مطالبًا بالسماح بمرور المدنيين الآمن وتمكينهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأعرب فليتشر عن قلقه البالغ من تصاعد القتال في الفاشر وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف محاصرون تحت القصف ويعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية والأمن.

كما شدد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والطبية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، مذكّرًا الأطراف المتحاربة بالتزاماتها وفق قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024.

السودان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org