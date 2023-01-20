مطالب بالتحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان خلال جولة بسيارة

شرعت شرطة لانكشاير في "التحقيق" فيما يعد مخالفة من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك؛ بعد أن صُوّر وهو لا يرتدي حزام الأمان بينما كان في سيارة متحرّكة.
واعتذر رئيس الوزراء عن الحادثة، قائلاً إن خلع حزام الأمان لتصوير مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان "خطأ في التقدير".
وعقوبة عدم ارتداء حزام الأمان في القانون البريطاني هي غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني كحد أقصى.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، للصحفيين، إن سوناك "يقر تماماً بأن هذا كان خطأ ويقدّم اعتذاره".
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "يعتقد أنه يجب على الجميع بلا استثناء ارتداء حزام الأمان".