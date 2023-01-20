مطالب بالتحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان خلال جولة بسيارة

شرعت شرطة لانكشاير في "التحقيق" فيما يعد مخالفة من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك؛ بعد أن صُوّر وهو لا يرتدي حزام الأمان بينما كان في سيارة متحرّكة.