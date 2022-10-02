"ابن مبارك": "الحوثيون" عرقلوا مساعي تمديد الهدنة ولم يُغلِّبوا مصالح الشعب

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية لم تُفاجَأ برفض الحوثيين تمديد الهدنة، مشيرًا إلى أن الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة، ولم يُغلِّبوا مصالح الشعب اليمني، وفقًا لـ"العربية نت".