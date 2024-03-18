وزير خارجية الأردن: الحرب الإسرائيلية على غزة عدوان يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية

وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في عمان مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا: "بعد أكثر من خمسة أشهر من هذا العدوان نرفض أي محاولة لتبريره، فقتل الأبرياء ليس دفاعاً عن النفس؛ قتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني ليس دفاعاً عن النفس، تدمير مجتمع كامل لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن يقبل على أنه دفاع عن النفس".