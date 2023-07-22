ما الخسائر التي تكبّدتها روسيا بعد انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب؟

أما المنظمات الدولية فقد حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن أكثر الناس احتياجًا في العالم سوف يجوعون، وقد يموت الكثيرون نتيجة لهذه القرارات، وذلك في إطار ما أظهرته أرقام الأمم المتحدة من أن 64 بالمئة من القمح، و51 بالمئة من الذرة المصدرة بموجب الاتفاقية، ذهبت إلى الدول النامية التي تعدّ الطرف الأكثر تضرُّرًا من القرار الروسي بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب، لكن روسيا لن تكون بمنأى من الضرر؛ إذ سيؤدي قرارها إلى تكبدها خسائر مالية نتيجة عدم السماح لها باستئناف صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، كما كانت تضمنه لها اتفاقية تصدير الحبوب.