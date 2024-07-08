"بايدن" والشلل الرعاش.. البيت الأبيض يعلق على التقارير المقلقة بعد تعثره في المناظرة

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة، الذي نشر في الآونة الأخيرة بحثًا عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض 8 مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.