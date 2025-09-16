101 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 64,964 شهيدًا، إضافة إلى 165,312 مصابًا.