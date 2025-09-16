101 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

في تصعيد جديد، استشهد 101 فلسطيني منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في غزة، أن 86 شهيدًا سقطوا في شمال القطاع، معظمهم في مدينة غزة، فيما استشهد 9 مواطنين في وسط القطاع، و6 في المناطق الجنوبية.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى الهجمات الأخيرة استهدفت مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 64,964 شهيدًا، إضافة إلى 165,312 مصابًا.