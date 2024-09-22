استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب غزة

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيّرة النار تجاه تجمع للفلسطينيين غرب مخيم النصيرات، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.