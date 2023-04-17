بعد أيام من المناورات الصينية.. مدمرة أمريكية بمضيق تايوان تشعل غضب بكين

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأمريكية وفق "سكاي نيوز عربية" إن السفينة الحربية أجرت "عبورًا روتينيًّا لمضيق تايوان"، الأحد، في المياه "حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي".