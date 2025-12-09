الأمم المتحدة تدين إحالة الحوثيين لـ59 من موظفيها إلى محكمة غير شرعية

وأوضح دوجاريك أن جماعة الحوثي لا تزال تحتجز 59 موظفًا من الأمم المتحدة بشكل تعسفي، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، وجهات من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، ومعزولون عن العالم الخارجي دون أي إجراءات قانونية واجبة.