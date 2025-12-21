مقتل 9 وإصابة 10 في إطلاق نار جماعي بجنوب أفريقيا نفذه 12 مسلحًا مجهولًا

قُتل تسعة أشخاص، وأُصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في هجوم بإطلاق نار جماعي شهدته بلدة بيكرسدال جنوب أفريقيا، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، في حادث يُعد الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع في البلاد.