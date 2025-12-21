مقتل 9 وإصابة 10 في إطلاق نار جماعي بجنوب أفريقيا نفذه 12 مسلحًا مجهولًا
قُتل تسعة أشخاص، وأُصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في هجوم بإطلاق نار جماعي شهدته بلدة بيكرسدال جنوب أفريقيا، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، في حادث يُعد الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع في البلاد.
وأفادت الشرطة بأن نحو 12 مسلحًا مجهولي الهوية كانوا يستقلون حافلة صغيرة بيضاء وسيارة سيدان فضية، أطلقوا النار عشوائيًّا على عدد من الأشخاص في الشوارع، قبل أن يلوذوا بالفرار من الموقع.
وذكر القائم بأعمال مفوض شرطة إقليم "جاوتينج"، الميجور جنرال فريد كيكانا، أن بعض المسلحين كانوا يرتدون أقنعة وجه، وكان بحوزتهم بندقية هجومية من طراز "كلاشينكوف إيه كي 47"، بالإضافة إلى عدة مسدسات من عيار 9 مليمترات.
وأكدت السلطات أن عشرة مصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، وسط جهود مكثفة لتعقب الجناة والكشف عن دوافع الهجوم الدامي.