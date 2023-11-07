بعد عاصفة التنديد العالمية.. "روسيا": تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح إسرائيل النووي

وأثار تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، موجة من الانتقادات المحلية وعاصفة من التنديد الدولي، عندما قال إن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع قطاع غزة الفقير والمحاصر، هي ضربه بقنبلة نووية مع دخول الحرب فيه شهرها الثاني.