"تفاقم أزمة التمويل".. هل تنجح قمة مجموعة الـ 20 بالبرازيل في كسر جمود مفاوضات المناخ؟

وتعدّ قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو حدثًا محوريًا في مسار الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. فدول مجموعة العشرين، التي تمثل 85% من اقتصاد العالم، تتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه تمويل المناخ وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. ومع ذلك، فإن المفاوضات في مؤتمر الأطراف 29 في أذربيجان قد وصلت إلى طريق مسدود، مما يلقي بظلاله على آمال تحقيق تقدم ملموس.