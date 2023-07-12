بعد حرق المصحف.. مجلس حقوق الإنسان يوافق على قرار لمكافحة الكراهية الدينية

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، على قرار يدعو الدول إلى محاربة الكراهية الدينية، بعد جدال كبير شهدته المناقشات بشأن مشروع القرار، الذي قدمته باكستان أمام المجلس في جنيف.
واعتمدت الهيئة الدولية مشروع القرار الذي يحمل عنوان: "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، والذي صوتت 28 دولة لصالحه، فيما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وفقًا لـ"فرانس برس".
ونص القرار المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية على أن "المجلس يرفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعمدة الأخيرة للقرآن".
وشدد القرار على "الحاجة إلى محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة".
وعارضت الولايات المتحدة، ودول أخرى القرار، معتبرين أنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وكانت باكستان قد طلبت مناقشة القضية في المجلس باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعدما أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا في 28 يونيو الماضي صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في استوكهولم خلال يوم عيد الأضحى.