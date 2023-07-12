بعد حرق المصحف.. مجلس حقوق الإنسان يوافق على قرار لمكافحة الكراهية الدينية

وشدد القرار على "الحاجة إلى محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة".