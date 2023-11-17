الإمارات ترحب باعتماد قرار لمجلس الأمن حول الحرب على غزة

رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد إلى أيامٍ عدة في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كاملٍ وعاجلٍ وآمنٍ ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيدٍ أو شرط.