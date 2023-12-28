32 "روسياً" ينافسون "بوتين" في الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم (الخميس)، أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات لرئاسة روسيا الاتحادية المقررة في مارس المقبل، بلغ 33 شخصاً، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا: "إنه حتى الخميس، ينوي 9 مرشحين حزبيين، و24 مرشحاً مستقلاً المشاركة"، وفقاً لـ"تاس".
وأوضحت أن 8 مرشحين حزبيين، و6 مرشحين مستقلين، قدموا وثائقهم إلى لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق حملته الانتخابية الأسبوع الماضي، وتعهد في أول خطاب له بجعل روسيا "قوة سيادية ومكتفية ذاتياً" في مواجهة الغرب.