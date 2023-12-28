32 "روسياً" ينافسون "بوتين" في الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم (الخميس)، أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات لرئاسة روسيا الاتحادية المقررة في مارس المقبل، بلغ 33 شخصاً، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.