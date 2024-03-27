"الإنتربول" يحذر من توسيع عمليات تهريب البشر

حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" يورجن شتوك، اليوم (الأربعاء)، من أن عصابات الجريمة المنظمة التي دفعت بمعدلات تهريب البشر والاحتيال عبر الإنترنت لمستوى الانفجار خلال الجائحة؛ وسعت نطاق عملها من جنوب شرق آسيا إلى شبكة عالمية تجمع ما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.